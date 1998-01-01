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سان جيرمان يعثر على الحل المثالي لتعويض رابيو

السبت 09 فبراير 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يعثر على الحل المثالي لتعويض رابيو



وكالات / سما /

يُواصل مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، سعيهم الجاد والحثيث، لإتمام صفقة التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، أن باريس سان جيرمان عثر على الحل المثالي لتعويض رحيل أدريان رابيو، عن حديقة الأمراء في الموسم المقبل، حيث يخطط النادي لإبرام صفقة مدوية من تشيلسي.

وأوضح الموقع المذكور، أن سان جيرمان يرغب في التعاقد مع نجولو كانتي، وذلك من خلال استغلال العلاقة المتوترة بين النجم الفرنسي ومدربه ماوريسيو ساري.

وأضاف الموقع نفسه، أن ساري يرفض إشراك كانتي في مركزه المفضل (لاعب ارتكاز صريح)، حيث يعتمد المدرب الإيطالي على مواطنه جورجينيو في ذلك المركز.

ويبحث باريس سان جيرمان عن بديل مناسب للمتمرد أدريان رابيو، الذي رفض تجديد عقده، مفضلاً خوض تجربة أخرى بعيداً عن أسوار حديقة الأمراء.

#باريس سان جيرمان #أدريان رابيو

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