جوارديولا يوضح سبب تجاهله لريال مدريد!

وكالات / سما /

عاد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ليصب المزيد من النار على تصريحاته التي كان قد تجاهل فيها ريال مدريد في قائمة أفضل الأندية الأوروبية في العقد الأخير.

وكان المدير الفني الإسباني قبل مدة قد تحدث عن الأندية الكبيرة في أوروبا دون ذكر نادي ريال مدريد الإسباني. حيث رد على سؤال”من هم أفضل الفرق في العقد الماضي؟ يوفنتوس، وبايرن ميونخ، وبرشلونة، هذه أفضل ثلاثة فرق، لماذا؟ لأن كل موسم يفوزون بالدوري ، كل موسم يفوزون في الكأس ، كل موسم هم هناك…”

وتجاهل المدرب الكتالوني ذكر إسم ريال مدريد الفائز بأربعة من النسخ الخمس الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.

وكان مدرب ريال مدريد سولاري قد استجاب لهذه التصريحات، واتهم جوارديولا بتجاهل ريال مدريد عن عمد.

بيب جوارديولا عاد لتفسير تصريحاته اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي قبل لقاء تشيلسي، وذلك ضمن رد على ساري، الذي أشار في مؤتمره الصحفي أن مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم.

حيث قال ساخراً في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا:” شكرا لك ساري، لكن أتمنى أن لا تكون قد أغضبت مشجعي ريال مدريد، الذي يعتبرون فريقهم الأفضل في أوروبا.. فريقهم الأفضل في آخر 3 سنوات بفوزهم بثلاثة ألقاب توالياً في دوري أبطال أوروبا، لكنهم ليسوا الأفضل في العقد بأكمله.”

وأضاف:” بحساب البطولات والكؤوس وألقاب أخرى، فستكون أندية يوفنتوس الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، هي الأنجح لفوزها بـ”ست أو سبع مرات”، مقابل “مرتين فقط” لريال مدريد..”

“أنا متأكد الآن سولاري فهم جوابي، وأنا متأكد من أنهم سعداء معي الآن “.