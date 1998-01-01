كلوب : لا شيء أهم من لقب الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

اعلن المدرب الالماني يورجن كلوب في سياق حديثه قبل مواجهة بورنموث ان لقب الدوري الانجليزي الممتاز الهدف الاول لفريقه ليفربول خلال الموسم الحالي.

وخسر ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي لصالح مانشستر سيتي مؤخرا بسبب نتائجه المتذبذبة ويبتعد فريق مدينة مانشستر عنه بفارق الاهداف.

وقال كلوب قبل مباراة ليفربول وبورنموث التي تجمعهما مساء السبت ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الانجليزي “الدوري الانجليزي بات مثيرا والنهاية ستكون صعبة كما يبدو نحن مستعدون”.

واضاف “نحن على اهبة الاستعداد للتضيحة بكل شيء من اجل التتويج بلقب الدوري الانجليزي ونحن لسنا بحاجة للمساعدة من احد”.

وتلقى ليفربول انتقادات كثيرة بسبب فقدان النقاط في الجولات الاخيرة ورد كلوب على ذلك بالاشارة الى خسارته 7 نقاط في الجولات العشر الاخيرة مقابل 12 نقطة فقدها مانشستر سيتي.

واكد المدرب الالماني بان لاعب الوسط الانجليزي تشامبرلين سيكون في تشكيلة ليفربول عندما يصل الى نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.