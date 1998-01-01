تيسير خالد: وفد ترامب يحمل رسائل مسمومة

وكالات

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية المدرجة على جدول اعمال زيارة تستغرق اسبوعا نهاية الشهر الجاري لوفد من الادارة الأميركية يضم جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات، مبعوث الادارة الى احترام ارادة الشعب والتصرف بروح المسؤولية الوطنية والقومية.

ودعا خالد لعدم البحث مع هذا الوفد بأية ترتيبات او اقتراحات لدفع ما يسمى "صفقة القرن" قدما وحصر الحوار مع الادارة الاميركية وخاصة مع وفودها الى المنطقة بدعوة واشنطن الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسحب اعترافها بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل وعدم نقل سفارتها الى المدينة المقدسة فضلا عن التراجع عن جميع الاجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الشعب والتي تحاول من خلالها المس بالقضية ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأكد بأن زيارة الوفد الأميركي تحمل رسائل مسمومة خاصة وأن طاقم إعداد الجانب الاقتصادي في الصفقة المشؤومة سوف يرافق كوشنير وغرينبلات في جولتهما على هذه البلدان في محاولة لتسويق خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الحاكم في اسرائيل للسلام الاقتصادي بمعزل عن تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي تفضي الى انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات ورحيل المستوطنين وحل جميع قضايا الوضع الدائم وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية بما فيها حق اللاجئين في العودة الى اراضيهم وممتلكاتهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية.

وأضاف خالد أن الادارة الاميركية تتساوق مع اليمين واليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل في الترويج لحلول تحت عناوين مختلفة تارة انسانية كما هو الحال بالنسبة لقطاع غزة وتارة اخرى اقتصادية بزعم تطوير البنى التحتية والصناعة والخدمات في مناطق السلطة الفلسطينية من ناحية وتسعى في الوقت نفسه من خلال مؤتمر تحري الاستعدادات لعقده في وارسو منتصف الشهر الجاري الى خلط الاوراق في منطقة الشرق الاوسط وترتيب اولويات دوله في مواجهة خطر ايراني مزعوم على السلم والاستقرار في المنطقة في وقت يجب ان يعرف فيه الجميع أن اسرائيل بسياستها وأطماعها العدوانية التوسعية هي الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين ويهدد الاستقرار في منطقتنا.

وأكد في الوقت نفسه وفقا لذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب لم تفوض أحدا الحديث نيابة عنها في جميع المحافل الدولية وأنها تدين بشدة كل محاولة تستهدف النيل من حقوق الشعب غير القابلة للتصرف أو فبركة أعداء وهميين للشعب وشعوب الامة العربية لحرف الانظار عن الاخطار الحقيقة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.