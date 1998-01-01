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ضاحي خلفان : لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج

السبت 09 فبراير 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضاحي خلفان : لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج



القدس المحتلة / سما /

قال نائب رئيس شرطة دبي" ضاحي خلفان" إن مسألة فتح سفارات إسرائيلية افتراضية في دول الخليج غير مرحب بها.

وأكد خلفان في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أنه: "لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضية...افتراضية غير مرضية".

وفي تغريدة أخرة قال خلفان:"تتوسل إسرائيل قادة الخليج العربي لفتح سفاراتها في بلدانهم.. وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور أطفال فلسطين.. كيف سيكون الرد.. حتما لا نقبل بسفاراتكم وأنتم على هذا الأسلوب الطاغوتي".

وكان ايضا أشار  خلفان، إلى وجود "تناقض فظيع" في تصريحات إسرائيل حول رغبتها في التعايش السلمي مع العرب.

ونقلت الخارجية الإسرائيلية عبر حساب "إسرائيل في الخليج" الجديد في "تويتر"، الثلاثاء الماضي، عن الحاخام اليهودي البارز، ميخائيل شودريخ، قوله، تعليقا على زيارته إلى أبوظبي: "هناك جالية يهودية صغيرة ونابضة بالحياة تريد العيش هنا، وتريد أن تكون يهودية وتشعر بالراحة لكونها يهودية. وهذا شيء لم يكن واضحا قبل ثلاث إلى خمس سنوات. هذا هو خبر هائل".

وفي معرض تعليقه على هذا الكلام، ذكر خلفان أمس الأربعاء عبر "تويتر" متسائلا: "اليهود يدعون إنهم يريدون العيش بسلام في وطن آمن، ولكنهم لا يقبلونه للإنسان الفلسطيني الذي سجنوه وهجروه وقتلوه، وقبل ذلك حرموه من أبسط حقوق الإنسان.. فعن أي علاقة مع العرب تتحدث؟!!"

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