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بوتشيتينو يؤكد عودة هاري كين قبل الموعد المحدد

السبت 09 فبراير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو يؤكد عودة هاري كين قبل الموعد المحدد



وكالات / سما /

يأمل موريسيو بوتشيتينو أن يكون هاري كين جاهزاً للعودة إلى الملاعب عندما يواجه توتنهام بيرنلي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد تعرض للإصابة خلال مباراة مانشستر يونايتد في 13 يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم يلعب أي مباراة مع فريق شمال لندن.

لكن كين يتقدم بشكل أسرع من المتوقع ، ويعترف بوتشيتينو ، المدير الفني لتوتنهام ، بأن الإنجليزي الدولي يبدل مجهوداً مضاعفاً للعودة في أسرع وقت ممكن.

وقال بوتشيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميرور”: “هاري كين يبلي بلاء حسناً. ويبدل مجهود مضاعف للعودة قبل الموعد المحدد لشفائه. إنه متفائل للغاية وتصميمه على اللعب في أقرب وقت ممكن أمر لا يصدق..”

وأضاف: “إنه جاهز تقريباً للعب لكننا نحتاج أن نكون واقعيين أيضاً وبطبيعة الحال ، اتخاذ القرار الصحيح. إنه قريب من العودة. ليس يوم الأحد [ضد ليستر] ، ليس الأربعاء (بروسيا دورتموند) ، لكننا سنرى بعد ذلك. بيرنلي هو احتمال.”

وقد سجل كين 14 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويقترب للعودة إلى للملاعب ، في وقت قلص فيه توتنهام الفارق إلى خمس نقاط عن ليفربول، ومانشستر سيتي، في غيابه.

#بوتشيتينو #هاري كين

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