رونالدو يطارد ميسي ويريد استغلال الفرصة

وكالات / سما /

يستعد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض تحدي جديد عندما يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على ملعب “مابي” يوم غد الأحد لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي، على أمل مواصلة انتفاضته في آخر جولتين.

ونجح رونالدو في هز شباك المرمى في آخر مباراتين ليوفنتوس في الكالتشيو، حيث سجل هدف في مرمى لاتسيو، وهدفان في شباك بارما، رافعاً رصيده إلى 17 هدف ومتربعاً على صدارة الهدافين.

كما انضم الدون إلى سابق الحذاء الذهبي الذي يتصدره غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم برشلونة وصاحب 21 هدف في الدوري الإسباني، فهو يحتل المركز الثالث برصيد 17 هدف، خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي يملك 18 هدف في الدوري الفرنسي.

ويبتعد رونالدو عن ميسي بفارق 4 أهداف فقط في الوقت الراهن، وهو أمام فرصة لتقليص هذا الفارق خلال مباراة ساسولو غداً، وذلك في ظل التقارير التي تدعي إمكانية عدم مشاركة البرغوث في مباراة أتلتيك بيلباو كونه ما زال ليس جاهزاً بنسبة 100% على الصعيد البدني، وربما يفضل المدرب إرنستو فالفيردي عدم المخاطرة به مجدداً وإراحته قبل الاستحقاقات المهمة المقبل عليها الفرق.

وهناك توقعات كبيرة بتسجيل رونالدو هدف على الأقل غداً، فقد أحرز هدفين في مرمى ساسولو خلال مباراة الذهاب، كما أن الأخير يعد من الفرق الضعيفة دفاعياً هذا الموسم، حيث استقبلت شباكه 33 هدف، وهناك 5 فرق فقط تلقت أهداف أكثر من هذا العدد، أضف إلى كل هذا أن النجم البرتغالي اعتاد على التألق بشكل كبير في هذه الفترة من الموسم.