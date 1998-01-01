بلاطة تحلق وجمهورها يصفق

رام الله / سما /

مع انطلاق مرحلة الاياب لدوري القدس للمحترفين برعاية شركة اوريدو فك مركز بلاطة الشراكة في القمة مع شباب الخليل وفاز عليه بهدف دون مقابل في لقاء قمة المرحلة الذي احتضنه ملعب بلدية نابلس.

واحتشد جمهور غفير لمتابعة المباراة المهمة.

سجل لبلاطة مراد اسماعيل في الدقيقة "36"

وبهذا الفوز غرد فريق بلاطة وحيدا في المقدمة برصيد "26" نقطة فيما توقف رصيد شباب الخليل عند "23" نقطة .

الشوط الأول جاء لصالح بلاطة الذي شن سلسلة هجمات انطلقت من العمق والأطراف عن طريق خالد سالم , محمود ابو وردة , عدي خروب , ليث خروب وادهم ابو رويس الذي اتيحت له اولى الفرص من داخل الصندوق لكنه تباطأ بالتسديد ولم تشهد الهجمات الخليلية اي خطورة على مرمى سائد ابو سليم .

وفي الدقيقة 37 جاء الهدف الوحيد لبلاطة عن طريق مراد اسماعيل الذي سدد قذيفة صاروخية من 35 ياردة استقرت في الحلق المرمى .

حاول الشباب تعديل النتيجة عن طريق احمد ابو ناهية , سامح مراعبة , عبد الحميد ابو حبيب , احمد كشكش ولكن معظم الهجمات وصلت الحارس بسهولة .

الشوط الثاني : شهد في بدايته هجمات مكثفة من قبل الشباب الذي حصل على ثلاث ركنيات تصدى لها الحارس ابو سليم وفي الطرف الآخر سدد ليث خروب كرة صاروخية من خارج الصندوق من الجهة اليسرى تصدى لها الحارس انس ابو سيف وسنحت لخالد سالم ومحمود ابو وردة وعبد اللطيف البهداري عدة فرص لم تستغل لينتهي اللقاء بهدف نظيف لصالح بلاطة على شباب الخليل .

حكم اللقاء : عماد بوجه وساعده اشرف زبيدات , محمد الخطيب والرابع معاذ عوفة وراقبه انيس سماعنة وقيم الحكام مهيوب الصادق

واحتكم فريقا ترجي وادي النيص وشباب الظاهرية للتعادل الإيجابي بواقع هدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد الخضر .

شهدت المباراة عودة جماهير الظاهرية بعد غيابها منذ بداية الموسم فتزينت مدرجات الخضر بلوحة جميلة، وصدحت حناجر الجماهير بالهتاف للغزلان، وكذلك عودة طيرها المهاجر احمد ماهر بعد تجربة في الدوري المغربي مع "حسنية اغادير".

بهذا التعادل حافظ "الترجي" على المركز الخامس لكن بشكل مؤقت رافعا رصيده الى 20 نقطة. اما الظاهرية فبقي في الترتيب الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.

بعد المد والجزر وانحصار اللعب في منتصف الملعب، جاءت الدقيقة 11 لتعلن عن تقدم الظاهرية بالنتيجة بواسطة العائد احمد ماهر، من ضربة ثابته، اودعها على يمين الحارس معانقة الشباك.

الشوط الثاني: أضاع الظاهرية فرصة توسيع الفارق في الدقيقة 66 عندما مرر أبو غرقود الكرة داخل الصندوق للمندفع محمد عصفور، وجها لوجه مع الحارس، سددها وتألق الحارس في صدها قبل ان يبعدها المدافع .

وفي غفلة من مدافعي الظاهرية ومن كرة عالية تهيأت امام محمد نضال، وعلى الطاير ومن على مشارف الصندوق سددها على يمين الحارس الذي لم يحرك لها ساكنا معانقة الشباك "80".

الدقيقة 89 شهدت طرد لاعب الظاهرية معتز النتشة بعد عرقلة اشرف نعمان .

قام بالتحكيم للساحة: مروان وزوز، وساعده عثمان أبو زرقة، وخلدون أبو قبيطة، ورابعا يزيد أبو عرقوب. راقبها ربحي وقاد.

واستهل شباب السموع، مرحلة الإياب من دوري القدس للمحترفين بانتصار مهم على مضيفه ثقافي طولكرم، بنتيجة 2-0.

وحسم السموع اللقاء في شوطه الثاني، فسجل الهدف الأول له حازم الريخاوي، في الدقيقة 47 فيما عزز العائد بعد إيقاف طويل إسماعيل العمور، تقدم فريقه بالهدف الثاني، في الدقيقة 54.

هذا الفوز قاد السموع للتقدم للمركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد الثقافي عند 15 نقطة، ثامنا.

حكم اللقاء : ناصر البلبول وساعدة احمد جبريل ، احمد البلبول وهاني البلبول رابعا .

راقب المباراة : عوض بدير ومقيم حكام عبد القادر عيد .

واحتكم فريقا الامعري والمكبر للتعادل السلبي في اللقاء الذي احتضنه ملعب اريحا ، وبهذه النتيجة رفع كل فريق رصيده بنقطة ليصبح رصيد الامعري " 17" نقطة والمكبر "14" .

حكم اللقاء : براء ابو عيشه ، احمد ذوقان ، فؤاد التايه وعمر دولة رابعا .

راقب المباراة خالد الصياد ، مقيم الحكام ابراهيم الغروف .