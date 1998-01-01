طوباس في صدارة دوري الدرجة الأولى مؤقتا

رام الله / سما /

قفز فريق طوباس الى صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على اهلي قلقيلية بثلاثة اهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الجمعة، على إستاد الجامعة الامريكية بجنين، في إطار الجولة الثالثة عشرة.

بهذا الفوز رفع "طوباس" رصيده الى 30 نقطة في الصدارة بانتظار مباراة المتصدر السابق "إسلامي قلقيلية" الذي سيواجه العبيدية السبت. اما "اهلي قلقيلية" فاحتل المركز السادس عند النقطة 20.

سجل لفريق طوباس عميد صوافطة في الدقيقة " 14" واضاف محمد فخري في الدقيقة "65" وفي الوقت بدل الضائع سجل مجدي عدوان الهدف الثالث .

فيما سجل للاهلي صالح جمال في الدقيقة 69.

وفي مباراة ثانية أقيمت على إستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام بضواحي القدس، حقق أصحاب الأرض "أبناء القدس" فوزا ثمينا على متذيل الترتيب "شباب الخضر" بنتيجة هدف وحيد، رافعا رصيده الى 17 نقطة في المركز السابع. اما "الخضر" فواصل نزف النقاط واقترب أكثر من أي وقت لمغادرة الدرجة الأولى ليتجمد رصيده عند 8 نقاط.

وحمل الهدف توقيع اللاعب اسماعيل الريماوي مع منتصف الشوط الاول

ادار اللقاء عمار الصالحي وساعده حلاحله يعقوب ابو تركي ورابعا رامز ابو مرخية

جاءت بداية اللقاء سريعة وهجومية، فالابناء اندفع منذ البداية عبر الاطراف، من خلال ناصر صيام وعواد قدح ومن خلفهم رضوان القطري، في حين عمد الخضر في بعض الاوقات على المناولات الطويلة .

تبديل اضطراري للخضر بعد اصابة ياسر عيسى الذي حل مكانه عماد موسى، واولى المحاولات للخضر في الدقيقة ٢٩، بعد ان استغل عبد الله عبيدية كرة داخل الصندوق، سددها ضعيفة بجوار القائم،

وبعدها بدقيقة رد الابناء بهدف السبق من كرة ثابتة سددها اسماعيل الريماوي مباشرة على يسار الحارس احمد ياسين، وفي الرمق الاخير من هذا الشوط اهدر ناصر صيام فرصتين محققتين لتعزيز النتيجة. ومعها انتهى الشوط الاول بتقدم الابناء بهدف نظيف.

وشهد الشوط الثاني تحركات هجومية من جانب الخضر ، لكن تلك الهجمات اتسمت بالرعونة وعدم التركيز امام المرمى، وفي الدقيقة ٦٠ قاد الصالحي هجمة سريعة وحول كرة عند ناصر صيام الذي سدد الكرة بدون تركيز بجوار المرمى .

وكاد الخضر مرة اخرى ان يعدل النتيحة عبر اللاعب تمار عواد عندما هيىأ لنفسه كرة على نقطة الجزاء سددها على الطاير تكفل الحارس ردايدة بالذود عن مرماه ٦٤، وفي الدقيقة ٧٠ تالق حارس الخضر وحرم الابناء مرتين من هز الشباك الاولى من رأسية ناصر صيام وتسديدة ذاكر ابو راس، وكرة مباغتة اطلقها رضوان القطري ارتقى لها الحارس وابعدها لركنية،وحملت الدقائق العشرة الاخيرة ضغط وهجمات متواصلة من جانب الخضر للعودة باللقاء لكن تماسك وتالق الحارس ردايدة حال دون ذلك.