أم الفحم: وصول جثمان الطالبة قبلاوي من تركيا

القدس المحتلة / سما /

وصل جثمان الفتاة سوار قبلاوي، اليوم السبت، إلى إسرائيل قادمًا من تركيا بعد تشريح جثمانها وانتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه ستجري عملية التشييع عند الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، في المقبرة الرئيسة في مدينة أم الفحم.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت، يوم أمس الجمعة، أن شقيقها، يحيى قبلاوي، قد اعترف بجريمة القتل، كما اعتقل والدها بشبهة المساعدة في ارتكاب الجريمة.

وفي تفاصيل الجريمة، عثر على جثة قبلاوي، الأربعاء، قرب شقة كانت تسكن ووالدها فيها بمدينة أزميت في المنطقة الشمالية - الغربية من تركيا.

وكانت قد ثارت شبهات، في البداية، حول انتحار الطالبة، التي تدرس الطب، بالقفز من شرقة الشقة، إلا أن تحقيقات الشرطة التركية، الموثقة بشريط كاميرا مراقبة أظهر ضلوع شقيقها ووالدها في الجريمة.

وأفاد قريب من العائلة أن شقيق الضحية ومرتكب الجريمة قد خرج مؤخرا من السجن في إسرائيل، وسافر إلى تركيا قبل أسبوع.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن شقيق الشابة قبلاوي سيحاكم في تركيا، ومن المتوقع أن تفرض عليه عقوبة السجن مدى الحياة، كما سيحاكم الوالد بتهمة تقديم المساعدة في جريمة القتل.