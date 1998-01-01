  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

8 مباريات في دوري غزة اليوم

السبت 09 فبراير 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 مباريات في دوري غزة اليوم



غزة / سما /

تُفتتح مساء اليوم السبت، 8 مباريات في دوريات الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة.

ففي دوري الممتازة، يحل بيت حانون الأهلي ضيفاً ثقيلاً على خدمات خانيونس على ملعب خانيونس البلدي، فيما يستقبل غزة الرياضي نظيره اتحاد الشجاعية على ملعب فلسطين.

وفي دوري الدرجة الأول، يرحل خدمات البريج إلى ملعب اليرموك لمواجهة التفاح، فيما يستقبل خدمات دير البلح على ملعب الدرة نظيره خدمات النصيرات.

أما في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، يحل فريق اتحاد دير البلح ضيفاً على العودة على ملعب المدينة الرياضية.

وفي دوري الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال"، يلتقي فريق الشمس والمغراقة على ملعب بيت حانون، فيما يواجه شباب الزيتون نظيره فلسطين على ملعب بيت لاهيا، ويتقابل فريقي اتحاد جباليا واليرموك على ملعب نماء.

#مباريات

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما

سمح بالنشر .. القتيلة في القدس مستوطنة تسكن بالضفة والشاباك يحقق

جيش الاحتلال يطالب سكان الغلاف بدخول المنازل وإغلاق النوافذ لهذه الاسباب....

الجهاد الاسلامي تهدد : لحظة الحساب لدماء الشهداء آتية مهما بلغت التضحيات

شهيدان وعدة اصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة

وفاة اسير فلسطيني داخل سجن "إيشل"

رضوان: قطاع غزة أصبح "قنبلة موقوتة" و آيل للانفجار

الأخبار الرئيسية

حماس- ارشيف

جنرال إسرائيلي : المعادلة القائمة أن حماس تبادر وإسرائيل ترد

وفد حماس في القاهرة

تشاؤم يظلّل محادثات القاهرة.. الكشف عن تفاصيل الحوار بين الفصائل والمخابرات المصرية

الرئيس عباس

صحيفة: الرئيس يؤجل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية الفصائل المشاركة فيها

الخارجية الاسرائيلية: الملك سلمان يرفض التطبيع مع تل ابيب وحسم امره برفض صفقة القرن

الولايات المتحدة تدعو مسؤولين فلسطينيين لاجتماع في بولندا وهذا ما سيتم بحثه..