8 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تُفتتح مساء اليوم السبت، 8 مباريات في دوريات الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة.

ففي دوري الممتازة، يحل بيت حانون الأهلي ضيفاً ثقيلاً على خدمات خانيونس على ملعب خانيونس البلدي، فيما يستقبل غزة الرياضي نظيره اتحاد الشجاعية على ملعب فلسطين.

وفي دوري الدرجة الأول، يرحل خدمات البريج إلى ملعب اليرموك لمواجهة التفاح، فيما يستقبل خدمات دير البلح على ملعب الدرة نظيره خدمات النصيرات.

أما في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، يحل فريق اتحاد دير البلح ضيفاً على العودة على ملعب المدينة الرياضية.

وفي دوري الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال"، يلتقي فريق الشمس والمغراقة على ملعب بيت حانون، فيما يواجه شباب الزيتون نظيره فلسطين على ملعب بيت لاهيا، ويتقابل فريقي اتحاد جباليا واليرموك على ملعب نماء.