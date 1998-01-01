عريقات يشارك في المؤتمر العربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

رام الله / سما /

شارك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم السبت، في مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى والذي ينظمه البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين.

وأكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في تصريح له اليوم، أن الهدف من عقد المؤتمر هو تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية، مشيرا الى أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام تأتي إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة.

ولفت السلمي، الى أن المؤتمر يهدف أيضا إلى إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل.

كما حضر المؤتمر سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .