فتح : مؤامرة وارسو هدفها تصفية قضيتنا ولم نخّول اي جهة للحديث باسمنا

رام الله / سما /

أكدت حركة فتح أن مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية ، ومحاولة أمريكية- اسرائيلية لتمرير صفقة العار والترويج لأفكار لا يقبلها أو يتعاطى معها إلا كل خائن للقدس والأقصى والقيامه

وشدد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي إن أية محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، هي مجرد قفزة في الهواء، و محاولة مكتوب عليها بالفشل المحتوم ، وأن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث باسم الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية ، وأننا لم ولن نخول أحدا بالحديث بإسمنا

وقال القواسمي إن أي لقاء عربي مع نتانياهو ، أو أي تطبيع أيا كان شكله مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ، هو بمثابة طعنة للقدس وللشعب الفلسطيني وللدماء الفلسطينية النازفه، وهدية مجانية لتل أبيب، وتشجيع على إحتلالها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني