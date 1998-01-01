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الاحتلال يجبر فلسطينياً على هدم منزله بيده بالقدس

السبت 09 فبراير 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، المواطن المقدسي أحمد محمود عبيدات على هدم منزله ومنشأته التجارية في قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بيده، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد المواطن عبيدات بأن بلدية الاحتلال سلمته قرارًا بهدم منزله ومنشأته التجارية في جبل المكبر ذاتيًا، وأنه في حال عدم تنفيذ القرار ستفرض عليه دفع 20 ألف شيكل أجرة لطواقم الهدم والقوات المرافقة له.

وأوضح أنه اضطر لتنفيذ قرار الهدم، تفاديًا لدفع أجرة الهدم وغرامات للبلدية، مشيرًا إلى أن مساحة منزله تبلغ 40 مترًا مربعًا، وغرفة جلوس خارجية مبنية من "الزينكو".

ولفت عبيدات إلى أن المنشأة التجارية تبلغ مساحتها 30 مترًا مربعًا، واستخدم أدوات الهدم اليدوية لتنفيذ عملية الهدم، منوهًا إلى أنه منزله ومنشأته مبنيان منذ عام 2003.

#الاحتلال

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