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مخطط لتجريف مئات الدونمات بسلفيت لمصلحة الاستيطان

السبت 09 فبراير 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كُشف اليوم السبت، عن مخطط لتجريف مئات الدونمات الزراعية في قرى وبلدات شمال غرب سلفيت لمصلحة التوسع الاستيطاني.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبري، فإن مخططا لإقامة خط لمياه الصرف الصحي، يمر من أراضي عدد من مواطني بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحجة إقامة خط مجارٍ بطول 2.800 كليلو، وبعرض 8م حسب المخطط "الإسرائيلي".

ووفقاً للصحيفة، فإن خط الصرف الصحي سيتسبب بتخريب مئات الدونمات من قرى وبلدات شمال غرب سلفيت، وسيتم قطع أشجار الزيتون وأشجار أخرى معمرة، وسيشوه الوديان والأراضي.

وبيّنت الصحيفة، أن قرى حارس وكفل حارس وقيري وديراستيا وبروقين وكفر الديك وسرطة وبديا والزواية ومسحة ستتعرض لتجريف أراضيها لمصلحة إقامة خط الصرف الصحي المنوي عمله.

#الاستيطان

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