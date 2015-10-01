الاحتلال يغلق منزلاً شمال الخليل

الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، منزلا في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لمنزل المواطن أحمد أبو سرور، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، بحجة وجوده ضمن أراضي "بيت البركة" الذي استولى عليه المستوطنون.

وأضافت أن المستوطنين، بحماية جنود الاحتلال، حاولوا إخراج عائلة أبو سرور من منزلهم المحاذي لشارع القدس الخليل.

ويذكر أن بيت البركة المشيد منذ ما يزيد عن 70 عاما، هو مستشفى كان يقدم خدمات مجانية لعلاج مرضى السل في منطقة الجنوب حتى إغلاقه عام 1983، وقد أصدرت قوات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على البيت الذي يضم نحو 38 دونما والمحاذي لمخيم العروب، وضمه إلى مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" بتاريخ 1-10-2015.