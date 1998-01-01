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لجان المقاومة: دماء الشهداء ستشعل الأرض بركان و ثورة تحرق الاحتلال

الجمعة 08 فبراير 2019 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: دماء الشهداء ستشعل الأرض بركان و ثورة تحرق الاحتلال



غزة / سما /

شددت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، على أن دماء الشهداء الأبطال الذين ارتقوا اليوم ستشعل الأرض بركانا وثورة تحرق الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف الاسرى في "السجون الاسرائيلية" والمتظاهرين السلميين العزل الذين يطالبون برفع وكسر الحصار عن قطاع غزة الصامد.

وقالت اللجان في تصريح صحفي، إن الشهيد " الاسير ياسر حامد "الذي استشهد في سجن ايشل اليوم وشهداء " مسيرات العودة وكسر الحصار" الذين ارتقوا اليوم برصاص الاحتلال في فعاليات جمعة "لا مساومة على كسر الحصار" .

وطالبت "لجان المقاومة" الشرفاء والأحرار في العالم لفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا العزل مشيرة إلى أن عزيمة شعبنا ومقاومته لن تنكسر وستستمر المقاومة بكافة أشكالها حتى تطهير الأرض والمقدسات من دنس الصهاينة الغاصبين.

وحيت "لجان المقاومة " جماهير شعبنا البطل في قطاع غزة على مشاركتهم الواسعة في "جمعة لا مساومة على كسر الحصار " مؤكدة أن إجرام الاحتلال وفاشيته تجاه المتظاهرين والمشاركين في "مسيرات العودة وكسر الحصار" لن يثني أبناء شعبنا عن مواصلة مسيراتهم حتى تحقيق اهدافها بالعودة وكسر الحصار عن قطاعنا الصامد.

#لجان المقاومة #الشهداء #غزة #مسيرات العودة

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