  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاحتلال ينهي تدريبات عسكرية تحاكي حربا ضد حزب الله في لبنان

الجمعة 08 فبراير 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينهي تدريبات عسكرية تحاكي حربا ضد حزب الله في لبنان



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن انهاء الجيش الاسرائيلي بالامس تدريبات عسكرية تحاكي حربا شاملة مع تنظيم حزب الله اللبناني.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية ، إن التدريبات كانت على مستوى الألوية، بمشاركة لواء "جفعاتي" وقوات المدرعات والهندسة والمدفعية وسلاح الجو.

وأضافت: أن القوات الاسرائيلية تدربت طيلة الأسبوع الماضي، على سيناريوهات القتال ضد تنظيم حزب الله، داخل الأراضي اللبنانية.

وتابعت:  تدربت القوات، على احتلال وتطهير مناطق، واشتباك مع العدو، وإخلاء جرحى تحت إطلاق النار ومهام أخرى.

ولفتت الصحيفة العبرية، الى أن هذا التدريبات تشكل المرحلة الأخيرة في التدريبات للجبهة الشمالية، التي ينفذها لواء جفعاتي، والتي استمرت أربعة أشهر.

وبينت معاريف العبرية، أن هذه التدريبات جرت في شمال منطقة غور الأردن، بمشاركة 100 مركبة عسكرية، خلال أحوال جوية، وتضاريس متنوعة.

#الجيش الإسرائيلي #حزب الله #حرب #لبنان #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن قتلة الطالبة الفلسطينية من ام الفحم في تركيا

مالية غزة تكشف عن تفاصيل الإيرادات في القطاع خلال 2018

معلومات مثيرة عن رئيس السلفادور الجديد فلسطيني الأصل

سمح بالنشر .. القتيلة في القدس مستوطنة تسكن بالضفة والشاباك يحقق

غانتس يكشف عن بعض آرائه السياسية و "الصراع مع الفلسطينيين" ..تعرف عليها

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصر.. اعتقال فنانتين مشهورتين بعد انتشار فيديو إباحي لهما

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي تهدد : لحظة الحساب لدماء الشهداء آتية مهما بلغت التضحيات

الولايات المتحدة تدعو مسؤولين فلسطينيين لاجتماع في بولندا وهذا ما سيتم بحثه..

مسيرات العودة

شهيدان و17 اصابة بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة

اسماعيل رضوان

رضوان: قطاع غزة أصبح "قنبلة موقوتة" و آيل للانفجار

اسرى

وفاة اسير فلسطيني داخل سجن "إيشل"