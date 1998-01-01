الاحتلال ينهي تدريبات عسكرية تحاكي حربا ضد حزب الله في لبنان

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، عن انهاء الجيش الاسرائيلي بالامس تدريبات عسكرية تحاكي حربا شاملة مع تنظيم حزب الله اللبناني.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية ، إن التدريبات كانت على مستوى الألوية، بمشاركة لواء "جفعاتي" وقوات المدرعات والهندسة والمدفعية وسلاح الجو.

وأضافت: أن القوات الاسرائيلية تدربت طيلة الأسبوع الماضي، على سيناريوهات القتال ضد تنظيم حزب الله، داخل الأراضي اللبنانية.

وتابعت: تدربت القوات، على احتلال وتطهير مناطق، واشتباك مع العدو، وإخلاء جرحى تحت إطلاق النار ومهام أخرى.

ولفتت الصحيفة العبرية، الى أن هذا التدريبات تشكل المرحلة الأخيرة في التدريبات للجبهة الشمالية، التي ينفذها لواء جفعاتي، والتي استمرت أربعة أشهر.

وبينت معاريف العبرية، أن هذه التدريبات جرت في شمال منطقة غور الأردن، بمشاركة 100 مركبة عسكرية، خلال أحوال جوية، وتضاريس متنوعة.