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الولايات المتحدة تدعو مسؤولين فلسطينيين لاجتماع في بولندا وهذا ما سيتم بحثه..

الجمعة 08 فبراير 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تدعو مسؤولين فلسطينيين لاجتماع في بولندا وهذا ما سيتم بحثه..



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول أمريكي رفيع يوم الجمعة إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم حيث سيبحث جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المسؤول للصحفيين بحسب وكالة رويترز إن الاجتماع ”سيكون مناقشات وليس مفاوضات“ عن الشرق الأوسط.

في سياق متصل أكدت الخارجية الأميركية أن جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، سيشاركان في مؤتمر وارسو المسمى بـ"مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط" الأربعاء المقبل، لإطلاع المؤتمرين على آخر تطورات خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

كما أكدت الخارجية الأميركية مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو في المؤتمر.

وحول النقاط أو الأطر التي سيستخدمها كوشنر وغرينبلات لإطلاع المشاركين في المؤتمر قالت مصادر  أن العرض سيكون شفويًا دون توزيع أوراق، ويتناول وجهة نظر الإدارة الأمريكية في أن أي سلام يجب أن يقوم على معطيات الأمر الواقع الذي يأخذ بعين الاعتبار أمن إسرائيل وضرورة توفير دعم اقتصادي ومالي لتخفيف معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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