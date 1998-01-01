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جيش الاحتلال يطالب سكان الغلاف بدخول المنازل وإغلاق النوافذ لهذه الاسباب....

الجمعة 08 فبراير 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يطالب سكان الغلاف بدخول المنازل وإغلاق النوافذ لهذه الاسباب....



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الاسرائيلي طالب سكان مستوطنات غلاف غزة بالدخول للمنازل وإغلاق النوافذ، وذلك على إثر الاحتجاجات التي حدثت مساء اليوم قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ،أن سكان مستوطنات الغلاف اشتكوا من تسرب كثيف للغاز المسيل للدموع الذي يلقيه الجيش على المتظاهرين في قطاع غزة.

وبحسب  موقع "حدشوت 24 العبري"، فإن سكان "شاعر هنيجيف" الواقعة على الحدود مع غزة،  غاضبون من الأحداث قرب السياج، موضوحين أنه غير مسموح العيش بوجود دخان كمثل هذا في المنطقة.

#الجيش الإسرائيلي #غلاف غزة #غزة #المظاهرات #الحدود مع غزة

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