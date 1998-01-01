تمديد اعتقال معتقلي قرية العراقيب بعد رفضهم الإبعاد

القدس المحتلة / سما /

طالبت شرطة الاحتلال، اليوم، الجمعة، بتمديد اعتقال كل من عزيز وكايد وسليم وسليمان أبو مديغم ورمضان إبراهيم أبو مديغم لمدة أربعة أيام، عقب اعتقالهم على أرض العراقيب، مسلوبة الاعتراف، وذلك خلال هدم مساكن القرية للمرة 140 على التوالي، صباح أمس الخميس.

ورفضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، الموافقة على طلب الشرطة وعرضت إطلاق سراح المعتقلين، بشرط الابتعاد عن العراقيب لمدة أسبوع بالإضافة إلى كفالات شخصية قدرها 50.000 شيكل وكفالات طرف ثالث قدرها 50.000 ودفع غرامة قدرها 5.000 شيكل.

كما رفض المعتقلين قرار المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع، بابعادهم عن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف.

وقررت المحكمة استمرار الاعتقال لغاية مساء يوم غد السبت في سجن بئر السبع للمعتقلين فيما أطلقت سراح رمضان إبراهيم أبو مديغم.