مؤتمر عربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

القاهرة /سما/

من المقرر أن يعقد البرلمان العربي غدا السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مؤتمراً للقيادات العربية رفيعة المستوى، لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و عدد رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين.

وأكد مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام، تأتي إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.