  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مؤتمر عربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

الجمعة 08 فبراير 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤتمر عربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة



القاهرة /سما/

من المقرر أن يعقد البرلمان العربي غدا السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة،  مؤتمراً للقيادات العربية رفيعة المستوى، لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و عدد رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين.

وأكد مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام، تأتي إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.

#القاهرة #مؤتمر عربي #صائب عريقات

الأكثر قراءة اليوم

السلطة تبعث رسالة تهديد لاسرائيل بشأن اعتزامها اقتطاع مبالغ من المقاصة

يديعوت أحرنوت تزعم : أهالي أطفال من غزة يتركونهم على معبر إيرز

الكشف عن قتلة الطالبة الفلسطينية من ام الفحم في تركيا

مالية غزة تكشف عن تفاصيل الإيرادات في القطاع خلال 2018

معلومات مثيرة عن رئيس السلفادور الجديد فلسطيني الأصل

صور: وفد حماس برئاسة هنية يلتقي شيخ الازهر وهذا تم مناقشته..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

شهيدان و17 اصابة بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة

اسماعيل رضوان

رضوان: قطاع غزة أصبح "قنبلة موقوتة" و آيل للانفجار

اسرى

وفاة اسير فلسطيني داخل سجن "إيشل"

20190208121652

سمح بالنشر .. القتيلة في القدس مستوطنة تسكن بالضفة والشاباك يحقق

غانتس

غانتس يكشف عن بعض آرائه السياسية و "الصراع مع الفلسطينيين" ..تعرف عليها