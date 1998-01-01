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و لن يمر دون حساب

رضوان: قطاع غزة أصبح "قنبلة موقوتة" و آيل للانفجار

الجمعة 08 فبراير 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رضوان: قطاع غزة أصبح "قنبلة موقوتة" و آيل للانفجار



غزة / سما /

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، إن قطاع غزة "قنبلة موقوتة"، خاصة بعد زيادة "العقوبات" من السلطة الفلسطينية وقطع رواتب الموظفين وعائلات الأسرى والشهداء.

وطالب رضوان في تصريحات صحفية في مخيمات العودة، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك باتجاه كسر الحصار، مشددا على أن أن قطاع غزة آيل للانفجار.

ولفت القيادي في حماس، الى أن الانفجار سيكون فقط في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن القتل واستمرار الحصار والإرهاب الإسرائيلي على غزة لن يوقف المسيرات السلمية.

وفي رسالته للوسطاء،  قال القيادي في حماس، :" نقول لكل الوسطاء أنه لا يمكن القبول باستمرار الحصار على قطاع غزة، وأننا لن نتنازل ولن نتهاون تجاه كسره".

وأوضح رضوان أن استهداف قوات الاحتلال للمدنيين من شعبنا لن يمر دون حساب، محملا الاحتلال تداعيات ذلك.

#اسماعيل رضوان #حركة حماس #مسيرات العودة #قطاع غزة #حدود غزة #اسرائيل

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