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الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتؤكد دماء الشهداء لن تذهب هدرًا

الجمعة 08 فبراير 2019 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتؤكد دماء الشهداء لن تذهب هدرًا



غزة / سما /

اوضحت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، شعبنا ثائر ومناضل ولا يمكن النيل من عزيمته حتى الحرية، مؤكدة أنه  لا مساومة على دماء شهدائنا وأسرانا.

 وأضافت الهيئة في بيانها، أن دماء أسرانا لن تذهب هدراً وسنواصل دربنا على خطاهم، مضيفة أن شعبنا لا يمكن أن يقبل للاحتلال بالاستفراد بأسرانا.

وقالت الهيئة إن كل الاحتمالات مفتوحة للتعامل مع الاحتلال في ظل استمرار انتهاكه بحق الأسرى.

وبينت الهئية أن إجراءات السلطة ضد الموظفين والأسرى هي جريمة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، داعية  السلطة للتراجع عن كل إجراءاتها ضد الأسرى والموظفين.

ودعت الهيئة العليا ، لجنة التحقيق المعنية بمسيرات العودة لمواصلة عملها لفضح جرائم الاحتلال.

كما دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة،  أبناء شعبنا للمشاركة في الجمعة القادمة تحت شعار "غزة عصية على الانكسار".

#مسيرات العودة #حدود غزة #قطاع غزة #الهيئة العليا

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