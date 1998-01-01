  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البريم: الارهاب الإسرائيلي لن يمنع شعبنا من مواصلة مسيرته السلمية

الجمعة 08 فبراير 2019 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
البريم: الارهاب الإسرائيلي لن يمنع شعبنا من مواصلة مسيرته السلمية



غزة / سما /

أكد مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، أن الإرهاب الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وخاصة المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار لن يمنع أبناء شعبنا من مواصلة المسيرات السلمية حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف البريم في تصريحات صحفية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كافة أنواع الإرهاب المحرمة دولياً تجاه أبناء شعبنا سواء "الرصاص أو القنابل المسيل للدموع أو القنص أو الصاروخ"، لكن هذا الإرهاب الإسرائيلي لن يمنع أبناء شعبنا من مواصلة المسيرة السلمية، لافتاً إلى أن المقاومة ملتزمة بواجب الدفاع عن نضال وخيارات شعبنا.

وتابع: إن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده يتحدى الإرهاب الإسرائيلي وينتصر عليه فهناك في الضفة المحتلة يقف في مواجهة التغلغل الاستيطاني، وفي القدس ضد مشروع التهويد والتهجير القسري، وهنا في غزة يقف متحدياً للإرهاب الإسرائيلي حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرة".

<span simplified="" "="" style="box-sizing: inherit">ولفت المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي، الى أن الآلاف من أبناء شعبنا يحتشدون وينتصرون اليوم دعماً واسناداً لحقهم في الوجود على هذه الأرض، ويؤكدون بأن لا يمكن أن نساوم على كسر الحصار، لافتاً إلى أن شعبنا اليوم يوصل رسالة إلى العالم بأن المسيرات مستمرة على قاعدة أن النضال والكفاح هما من حقنا حتى تحرير أرضنا المحتلة.

#البريم #حركة الجهاد الاسلامي #غزة #مسيرات العودة

الأكثر قراءة اليوم

السلطة تبعث رسالة تهديد لاسرائيل بشأن اعتزامها اقتطاع مبالغ من المقاصة

يديعوت أحرنوت تزعم : أهالي أطفال من غزة يتركونهم على معبر إيرز

شاكيد: ليس هذا الوقت لإعادة احتلال غزة وتدمير حكم حماس

الكشف عن قتلة الطالبة الفلسطينية من ام الفحم في تركيا

مالية غزة تكشف عن تفاصيل الإيرادات في القطاع خلال 2018

معلومات مثيرة عن رئيس السلفادور الجديد فلسطيني الأصل

صور: وفد حماس برئاسة هنية يلتقي شيخ الازهر وهذا تم مناقشته..

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

محدث: شهيد واصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق القطاع

اسرى

استشهاد الاسير ياسر شتيه حامد 36 عام من مدينة نابلس

20190208121652

سمح بالنشر .. القتيلة في القدس مستوطنة تسكن بالضفة والشاباك يحقق

غانتس

غانتس يكشف عن بعض آرائه السياسية و "الصراع مع الفلسطينيين" ..تعرف عليها

مستشارا ترامب

مستشارا ترامب يزوران 5 دول خليجية لعرض الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" وحشد الدعم