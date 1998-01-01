قتل زوجته وأحرق جثتها... لأنها طلبت الطلاق!

وكالات / سما /

ألقت الشرطة الإيطالية مساء الخميس القبض على رجل مغربي بتهمة قتل زوجته وحرق جثتها.

وفي التفاصيل، فقد عثرت السلطات الإيطالية على جثة الضحية غزلان الخضراوي، البالغة من العمر 37 عاماً، محترقة في المقعد الخلفي لسيارتها، وذلك بعدما أقدم زوجها خليل عمان على قتلها لأنها طلبت الطلاق.

وخلال التحقيقات، أنكر الرجل، المنفصل عن زوجته منذ 8 أشهر، في البداية إقدامه على هذه الجريمة، إلا أنه اعترف بعدما تمّت مواجهته ببعض الأدلة، وقال خليل إنه لم يتقبل قرار الانفصال عن زوجته بعد 15 عامًا من الزواج، مشيراً الى أنه فقد أعصابه بعد موافقة المحكمة على طلبها للطلاق.

وفي سياق متصل، لفت الرجل الى أنه طعن زوجته 4 طعنات، ثمّ نقل الجثة في السيارة لحرقها في مكان بعيد.