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مجهولون يعتدون على ضريح "ماركس"

الجمعة 08 فبراير 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يعتدون على ضريح "ماركس"



وكالات / سما /

ذكر القائمون على مقبرة في لندن، الأربعاء، إن شاهد قبر الفيلسوف والاقتصادي الألماني، كارل ماركس، قد تضرر من جراء هجوم بمطرقة.

ودفن ماركس في مقبرة هايغيت بعد وفاته في 1883، وفي وقت لاحق وضع على قبره تمثال برونزي كبير على قاعدة تحمل عبارة "يا عمال العالم اتحدوا".

وقالت جمعية أصدقاء مقبرة هايغيت إن لوحة رخامية منقوشة على النصب تعرضت لـ"هجوم متعمد وأضرار مستدامة".

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، إيان دونغافيل، إن النصب "لن يكون أبدا هو نفسه مرة أخرى وسيحمل ندوب المعارك تلك في المستقبل".

وذكرت الشرطة أنها حققت في القضية، لكنها أغلقتها دون إجراء أي اعتقالات.

فقبر ماركس، الذي تشمل أعماله "بيان تأسيس الحزب الشيوعي" و"رأس المال"، يجتذب السياح من جميع أنحاء العالم.

#ماركس

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