سماعة لاسلكية جديدة من Jaybird

وكالات / سما /

أطلقت شركة Jaybird سماعة جديدة مقاومة للماء. وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعةRun XT الجديدة تتيح إمكانية الاستعمال المباشر لتطبيقات المساعد الرقمي.

ويعول الرياضيون على خاصية مقاومة الماء، لأن الأمر لا يقتصر على ممارسة التمارين الرياضية أثناء سقوط الأمطار، بل إن التعرق وارتفاع محتوى الأملاح به، يؤدي أيضاً إلى تلف السماعات بسرعة.

وأوضحت شركة Jaybird أن السماعة Run XT الجديدة تعتبر بمثابة الموديل الجديد من السماعة اللاسلكية Run، وتمتاز بمعيار الحماية IPX7 ضد الأضرار الناجمة عن الغمر الموقت في الماء، غير أن ذلك لا يضمن استخدامها أثناء السباحة.

وحافظت Jaybird في السماعة الجديدة على التصميم السابق مع بعض الرتوش البسيطة، مع إطلاق خيارات جديدة من الألوان، وتروج الشركة للسماعة الجديدة من خلال فترة تشغيل البطارية، التي تمتد إلى 4 ساعات، كما يوفر جسم البطارية شحنا لمرتين، ليصل تشغيل البطارية إلى ما مجموعه 12 ساعة.

وتأتي سماعة Run XT الجديدة مع ميكروفون، كما يمكن استخدام الأزرار للتحكم في المكالمات الهاتفية وتشغيل الموسيقى، وأعلنت الشركة أن سعر سماعة Run XT الجديدة، 180 دولاراً أمريكياً.