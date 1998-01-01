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"فيسبوك" يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!

الجمعة 08 فبراير 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" يطلق ميزة انتظرها جميع مستخدميه!



وكالات / سما /

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة "إلغاء الإرسال" (unsend)، التي طال انتظارها، ما يمنح المستخدمين القدرة على حذف الرسالة خلال 10 دقائق من إرسالها، حتى في الدردشة الجماعية.

وبدأ عملاق المواقع الاجتماعية بطرح الميزة على نطاق أصغر في الخريف الماضي، حيث اختبرها في أنظمة أندرويد في بولندا وبوليفيا وكولومبيا وليتوانيا.

وجاءت الخطوة الأولية بعد 7 أشهر من الإبلاغ عن قيام فيسبوك بحذف الرسائل المرسلة من قبل الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، إلى عدد من المستخدمين.

والآن، أصبحت الميزة الرائعة متاحة لجميع مستخدمي تطبيق مسنجر، على نظامي iOS وأندرويد. ولكن الحد المتاح حاليا لحذف الرسالة بعد إرسالها يصل إلى 10 دقائق، وبالتالي لن تكون قادرا على حذف الرسائل بعد فترة طويلة من إرسالها.

وعند حذف الرسالة، ستظهر علامة في الدردشة تخبر المستخدمين الآخرين بأن الرسالة حُذفت من الدردشة. ولا يقتصر الأمر على النصوص، بل يمكن للمستخدمين أيضا حذف الصور ومقاطع الفيديو والروابط وأنواع المحتوى الأخرى.

ولاستخدام هذه الميزة، انقر باستمرار على الرسالة المرسلة، ثم حدد خيار "حذف للجميع".

وتجدر الإشارة إلى أن الميزة أصبحت متوفرة في تطبيق واتس آب مؤخرا، ما منح المستخدمين فرصة كبيرة لتجنب الإحراج الناجم عن إرسال رسائل عن طريق الخطأ.

#فيسبوك

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