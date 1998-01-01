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المنتخب الوطني يتراجع في التصنيف العالمي

الجمعة 08 فبراير 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب الوطني يتراجع في التصنيف العالمي



رام الله / سما /

تراجع المنتخب الوطني الفلسطيني, مركزا واحدا في التصنيف العالمي الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", الذي صدر الخميس.

وبات "الوطني" في المركز 100 عالميا وفق التصنيف الجديد برصيد 1224 نقطة, علما أنه كان في المركز 99 عالميا الشهر الماضي.

كما أصبح في المركز 17 آسيويا, بسبب عدم تحقيقه أي فوز في كأس أمم آسيا الأخيرة, التي أحرزتها قطر بجدارة, وتقدمت على إثرها 38 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي, لتصبح في المركز الخامس آسيويا, و55 عالميا.

وعلى صعيد التصنيف العالمي, تتصدر بلجيكا الترتيب, تليها فرنسا, ثم البرازيل, وكرواتيا, وإنجلترا, والبرتغال, وأوروغواي, وسويسرا, وإسبانيا, والدنمارك.

#المنتخب الوطني

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