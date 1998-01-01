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إيقاف لاعبين ومدرب ونقل مباريات في الدوري

الجمعة 08 فبراير 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاف لاعبين ومدرب ونقل مباريات في الدوري



غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجتين الممتازة والأولى, والخامسة عشرة من دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- إيقاف لاعب خدمات البريج أسامة أبو قضامة مباراتين رسميتين بالإضافة لعقوبة الطرد.

- نقل مباراة لنادي بيت لاهيا من ملعبه لتقام على ملعب آخر، حيث سيتم تحديد مكان وموعد مباراة الفريق في الجولة الـ20 أمام خدمات دير البلح في وقت لاحق.

- إيقاف المدير الفني لبيت لاهيا محمد المقوسي مباراتين رسميتين.

- إيقاف لاعب خدمات المغازي مهند الللي 3 مباريات رسمية بالإضافة لعقوبة الطرد.

- حرمان عضو إدارة شباب معن باسل القصاص من مرافقة الفريق مباراتين متتاليتين.

#عقوبات

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