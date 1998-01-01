القبض على 10 اشخاص فارين من وجه العدالة في بيت لحم

بيت لحم / سما /

ألقت الشرطة والامن الوطني وجهاز الاستخبارات القبض اليوم الجمعة على 10 اشخاص فارين من وجه العدالة صادر بحقهم 30 مذكرة قضائية في محافظة بيت لحم.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة توجهت الى مخيم الدهيشة وقرية بتير بمحافظة بيت لحم وذلك باسناد من الامن الوطني وجهاز الاستخبارات في حملة على المطلوبين حيث تمكنت من القاء القبض على 10 اشخاص فارين من وجه العدالة صادر بحقهم 30 مذكرة قضائية.

واضاف البيان ان الشرطة قامت باحضار المطلوبين الى مديرية الشرطة لحين احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانون بحقهم.