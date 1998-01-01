2558 انتهاكًا لقوات الاحتلال في الضفة والقدس خلال يناير

القدس / سما /

شهد شهر يناير الماضي ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على 2558 انتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تنوعت ما بين قتل وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين، ومداهمة واقتحام المنازل والمدن الفلسطينية، ومصادرة العديد من الممتلكات، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش.

قتل واعتقال

وبيّن تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة حماس بالضفة، أن الشهر الأول كانون الثاني/يناير من العام الحالي شهد 2558 انتهاكًا، شملت قتل وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتداءات مستوطنين وعمليات مداهمة واقتحام مناطق ومنازل، ومنع سفر، ومصادرة العديد من الممتلكات، وتدنيس مقدسات.

وأفاد التقرير، أن خمسة فلسطينيين استشهدوا خلال الشهر الماضي، حيث قتلوا على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، منهم الشهيد محمد فوزي عدوي في الحادي والعشرين من كانون الثاني برصاص قوات الاحتلال في محيط حاجز حوارة، ثم ارتقى الشهيد رياض محمد شماسنة بإطلاق الاحتلال النار عليه بالقرب من باب العامود بمدينة القدس يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، وخلال اليوم نفسه، ارتقى الشهيد أيمن أحمد حامد برصاص الاحتلال قرب برج المراقبة العسكري غرب بلدة سلواد.

واستشهد الأسير المحرر حمدي النعسان، في اليوم التالي، بعد إطلاق النار عليه مستوطنون في قرية المغير، وفي صبيحة يوم الثلاثين من شهر كانون الثاني، ارتقت الشهيدة الطالبة سماح مبارك جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليها قرب حاجز الزعيم.

وأوضح تقرير الدائرة الإعلامية لحماس، أن 259 مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة خلال اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على سكان الضفة والقدس، بينهم إصابات بالرصاص الحي، وتركزت معظم الإصابات في مدينة رام الله بواقع 191 إصابة، فيما أصيب 18 مواطنًا في الخليل، تلاها إصابة 10 مواطنين في كل من مدينة القدس وبيت لحم، ووقعت 9 إصابات في جنين، و8 في قلقيلية، و7 في نابلس، أما في سلفيت فوقعت 5 إصابات، وفي طولكرم وقعت إصابة واحدة، خلال الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي المعتقلين في شهر كانون الثاني من العام الجاري 406 معتقلين، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، كان العدد الأكبر في مدينة القدس باعتقال 71 مواطنًا، أما في مدينة بيت لحم فاعتقل 67 مواطنًا، وفي رام الله فاعتقل 65 مواطنًا، وفي الخليل 54 مواطنًا، وفي جنين 50 مواطنًا، تلاها مدينة قلقيلية باعتقال 35 مواطنًا، ثم في نابلس اعتقال 25 مواطنًا، واعتقل 13 في مدينة سلفيت، 11 في طوباس، و10 في طولكرم، واعتقل 5 مواطنين من أريحا.

هدم منشآت

وأورد التقرير، أن 1754 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر كانون الثاني، بواقع 26 مرة، فيما أُبعد 13 مواطنًا عن المسجد الأقصى، كما تم منع 313 مواطنًا من السفر.

وبلغ عدد اقتحامات قوات الاحتلال لمدن الضفة 532 اقتحامًا، فيما أقاموا 436 حاجزًا ثابتًا ومؤقتًا في مناطق الضفة المختلفة، كما بلغ عدد مداهمات المنازل 236 مداهمة، خلفت بعدها خرابًا كبيرًا، فيما بلغ عدد المنازل التي تم هدمها خلال شهر كانون الثاني 10 منازل.

وبلغ عدد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة 55 اعتداء، 26 اعتداء منها طال دور العبادة والمقدسات.

وتخلل اعتداءات الاحتلال على الضفة عدد 127 عملية إطلاق النار نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه.

وأفاد التقرير أن عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بلغ 43 منشأة، بعضها هدمها أصحابها بأيديهم تجنبًا لدفع غرامات عالية لسلطات الاحتلال، فيما كان عدد الممتلكات المصادرة 28 تنوعت بين مصادرة مبالغ مالية ومعدات ومركبات.

وتعتبر مناطق رام الله والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضًا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع 556، 325، 280 انتهاكًا على التوالي.