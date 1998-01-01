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محدث: 8 اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق القطاع

الجمعة 08 فبراير 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: 8 اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق القطاع



غزة / سما /

اصيب 8 مواطنين برصاص قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة 46 من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت شعار "لا مساومة على كسر الحصار" على حدود غزة.

واوضحت وزارة الصحة بغزة، أن 8 مواطنين اصيبوا برصاص قوات الاحتلال منهم 2 بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

بدأت الجماهير الفلسطينية، بالتوافد لمخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة 46 من المسيرات جمعة والتي تحمل عنوان لا مساومة على كسر الحصار.

واطلق الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه تجمعات للمواطنين في مخيم ملكة شرق غزة واطلقت آلية تابعة للاحتلال النار بشكل كثيف تجاه المتظاهرين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطقت الأبراج العسكرية التابعة للاحتلال النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق مخيم المغازي وسط القطاع واستهدفت قوات الاحتلال مركبة تتبع للدفاع المدني بقنابل الغاز، ورش المتظاهرين بالمياه العادمة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

في السياق ذاته، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الجماهير إلى الحشد والمشاركة في فعاليات اليوم في أرضِ مخيماتِ العودةِ شرقَي قطاع غزة.

وقالت الهيئة أن مشاركة الجماهير الفلسطينية في هذه الجمعة هي للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وتشبثه بحقوقه العادلة وبرفضه جميع أشكال الابتزاز.

يتبع...

#مخيمات العودة #المواطنين #قطاع غزة #حدود غزة

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