الدوري الفرنسي يقف دقيقة حداد على روح سالا

وكالات / سما /

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم صباح الجمعة عن وقوف جميع اللاعبين قبل كل مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية دقيقة للحداد، مخصصة للتصفيق قبل انطلاقها من أجل تكريم اللاعب الراحل إيميليانو سالا مهاجم نانت السابق، الذي انتقل هذا الشتاء إلى كارديف سيتي الويلزي قبل وفاته في حادث سقوط طائرته السياحية.

جاء قرار الرابطة الفرنسية بعد التعرف رسميا على جثة الأرجنتيني سالا مساء الخميس بواسطة الشرطة الإنجلزية، عقب تحديد موقع حطام طائرته التي اختفت فوق بحر المانش يوم 21 يناير الماضي أثناء السفر من فرنسا إلى بريطانيا، لكي ينضم إلى تدريب فريقه الجديد كارديف سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت ناتالي بوي دي لا تور رئيسة رابطة الدوري الفرنسي في بيان: اليوم وفي كل مباريات مطلع الأسبوع سنتحد جميعا لتكريم إيميليانو قبل انطلاق المباريات.

أبرز المعلقين على خبر إعلان وفاة سالا، كان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، قائلا في حسابه على “إنستجرام”: أشعر بالأسى جراء هذه الأخبار المحزنة، الكثير منا احتفظ ببارقة أمل من أجلك إيميليانو.

كما كتب المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق جابريال باتيستوتا على “تويتر”: يا له من حزن، إنها أسوأ الأخبار الممكنة. ارقد بسلام أيها المحارب.