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راكيتيتش يطلب الرحيل عن برشلونة ويختار وجهته القادمة

الجمعة 08 فبراير 2019 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
راكيتيتش يطلب الرحيل عن برشلونة ويختار وجهته القادمة



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تقدم لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بطلب الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني في الساعات القليلة الماضية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن إيفان راكيتيتش يرغب في الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشعل برشلونة الصراع على مراكز خط الوسط مؤخراً عندما تعاقد مع البرازيلي أرتور ميلو في الصيف الماضي والهولندي فرانكي دي يونج في الميركاتو الشتوي مع اقترابه من ضم الفرنسي أدريان رابيو في الصيف القادم مجاناً.

وفي نفس السياق أكدت لاجازيتا ديلو سبورت رغبة إنتر ميلان الإيطالي في التوقيع مع إيفان راكيتيتش بعد فشله في الحصول على خدمات مواطنه لوكا مودريتش مع وجود رغبة لللاعب باللعب في ملعب جوزيبي مياتزا.

وما يسهل مهمة راكيتيتش بالتأقلم في صفوف الإنتر تواجد عدد من لاعبي بلاده مثل مارسيلو بروزوفيتش وسيمي فيرساليكو وإيفان بيريسيتش.

ورغم ذلك فإن اللاعب ووكيل أعماله قد أكدا رغبته بالبقاء في برشلونة.

يذكر أن راكي قد ارتبط كثيرا بالانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

#راكيتيتش #برشلونة

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