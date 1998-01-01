فابريجاس : هازارد سيجدد عقده مع تشيلسي !

وكالات / سما /

يعتقد الإسباني سيسك فابريجاس متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، وموناكو الفرنسي الحالي بأن البلجيكي إيدين هازارد سيجدد عقده مع ناديه الحالي البلوز، ويستغنى عن فكرة الانضمام لريال مدريد.

وارتبط اسم إيدين هازارد بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، حيث صرح اللاعب في أكثر من مناسبة عن تمنيه الانضمام للمرينجي يومًا ما.

وصرح اللاعب نفسه – إيدين هازارد- بأنه قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، ولكنه لم يفصح عنه بعد.

وتحدث سيسك فابريجاس حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية قائلاً “أعتقد بأن إيدين هازارد سيجدد عقده مع تشيلسي“.

وأضاف “هازارد يحب ريال مدريد، ومنذ أن كان صغيرًا وهو يتمنى التواجد مع الفريق، ولكنه يحب تشيلسي أيضًا، وعائلته سعيدة وتشعر بالراحة في لندن”.

وتابع “هازارد لاعب مخلص، ودائمًا ما يقول لي بأنه لن يدخل في صدامات مع النادي من أجل رحيله، وإذا كان قد اتخذ قراره بالفعل، فأعتقد بأنه سيكون الاستمرار مع تشيلسي”.

الجدير بالذكر أن عقد إيدين هازارد ابن 28 عامًا سينتهي مع فريقه تشيلسي في صيف عام 2020.