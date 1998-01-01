كارجر : جوارديولا لن يقبل بأقل من الرباعية

وكالات / سما /

كشف النجم الإنجليزي وقائد ليفربول السابق جيمي كارجر عن مخططات المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال الموسم الحالي مؤكداً أن التتويج بالرباعية التاريخية هدفه الأول بلا شك.

وقال جيمي كارجر إن مانشستر سيتي يقاتل حتى الآن على كافة الالقاب والبطولات وما يفعله بيب جوارديولا يؤكد سعيه لصناعة التاريخ في هذا الموسم.

وأضاف “الموسم التاريخي بانتظار مانشستر سيتي ولن يفوتوا الفرصة بكل تأكيد والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لم يعد يرضيه”.

ولم يتوقف جيمي عن الحديث عند هذا الحد، متابعاً حديثه “نهائي كأس الرابطة قادم وكبار البريمير ليج ودعوا كأس الاتحاد والفريق عاد لصدارة الدوري ولا أحد في أوروبا يريد مواجهته في دوري الأبطال، بيب جهز فريقاً قادراً على فعل ذلك في بداية الموسم واختيارته في كل مباراة يؤكد ذلك”.

وكان مانشستر سيتي قد عاد لصدارة البريمير ليج مؤخراً بعد سيطرة ليفربول عليها، ويلتقي شالكه الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.