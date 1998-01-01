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بيت لحم: إصابات بالاختناق في بيت فجار

الجمعة 08 فبراير 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أصيب مواطنون اليوم الجمعة بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاههم أثناء زراعتهم أشجار في أرضهم ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وقال الناشط الإعلامي حمد طقاطقة: إن قوات الاحتلال ومستوطنين أعتدوا على نشطاء ومواطنين يزرعون الأشجار في أرضهم في منطقة جبل أبو سودة غرب البلدة، مشيراً إلى أن الجنود أطلقوا قنابل الغاز تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابتهم بالاختناق.

وأكد أن المستوطنين يقتلعون أشجار المواطنين في تلك المنطقة باستمرار على الرغم من امتلاك صاحب الأرض بقرار من "الإدارة المدنية" أن الأرض ملكية خاصة.

#الاحتلال

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