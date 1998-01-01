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قائد الحرس الثوري الإيراني : سنمطر ‘إسرائيل’ بوابل من الصواريخ إذا ارتكبت حماقة

الجمعة 08 فبراير 2019 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الحرس الثوري الإيراني : سنمطر ‘إسرائيل’ بوابل من الصواريخ إذا ارتكبت حماقة



وكالات

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري عن صاروخ بالستي جديد ومدينة لصناعة الصواريخ، محذراً “إسرائيل” من ارتكاب أي “حماقة” ضد إيران.

وكشف الحرس الثوري، امس الخميس، عن “مدينة لصناعة الصواريخ تحت الأرض”، وصاروخ باليستي جديد بعيد المدى من طراز “دزفول”.

وقال قائد الحرس الثوري إن الكشف عن مدينة الصواريخ هو “رد على الغرب المارق”.

وأضاف جعفري: “نفتخر بتطوير صناعاتنا الدفاعية ولا نخشى من أي دولة”، مشيراً إلى أن إيران ستمطر “إسرائيل” بوابل من الصواريخ “في حال ارتكبت أي حماقة ضد بلاده”.

ولفت مع ذلك إلى أن إيران لن تكون من يبدأ الحرب، لكنها لن تباغت بأي حرب.

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