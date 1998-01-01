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"بتسيلم": المحكمة الإسرائيلية العليا تشرعن الاستيطان

الجمعة 08 فبراير 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بتسيلم": المحكمة الإسرائيلية العليا تشرعن الاستيطان



القدس المحتلة / سما /

قالت منظمة "بتسيلم" في تقريرها الصادر أمس الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن الاستيطان وتضفي مظلة قانونية عليه الأمر الذي يتناقض مع القوانين الدولية.

ووفقاً لـ"بتسيلم"، صادقت المحكمة العليا ومنذ احتلال العام ١٩٦٧ على تشكيل هيئتين قانونيتين وهيئتي تنظيم وبناء منفصلتين، وقامت السياسة الإسرائيلية على التمييز بين المستوطنين والفلسطينيين.

وأكد التقرير بأن "العليا" تتجاهل عدم وجود فلسطينيين في مجلس التنظيم الأعلى التابع لـ "الإدارة المدنية الاسرائيلية"، وأن هذا المجلس يعتمد بخصوص البناء الفلسطيني، مخططات هيكلية منذ عهد الانتداب البريطاني قبل ٨٠ عاماً والتي لا تتوافق مع العهد الحالي، فيما يعتمد مخططات هيكلية حديثة للمستوطنين.

وذكر التقرير أن ٢٥٠ مستوطنة وموقعا استيطانيا أقيمت خلال الخمسين عاماً الأخيرة في الضفة الغربية مقابل بلدة فلسطينية واحدة فقط، أقيمت في أعقاب تهجير سكانها لإقامة مستوطنه مجاورة للبلدة.

وانتقدت "بتسيلم" إغماض قضاة المحكمة العليا لعيونهم حيال القضايا المبدئية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتعاملهم مع الالتماسات التي تقدم لهم كقضايا إدارية، ضاربة مثالا على ذلك قول القاضي حنان ملتسر الخاص بهدم قرية الخان الأحمر "حكم واحد للجميع"!

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