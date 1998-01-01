مستشارا ترامب يزوران 5 دول خليجية لعرض الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن" وحشد الدعم

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولان أمريكيان إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات سيسافران إلى 5 دول عربية على الأقل في أواخر فبراير الجاري.

وأضافا أن كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، يعتزمان زيارة سلطنة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعا.

وسيزور الرجلان لمدة أسبوع الدول الخليجية: سلطنة عُمان والبحرين والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وقطر لعرض الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، وحشد الدعم لها..

وقالت مصادر في واشنطن، إن هناك احتمال أن يزور الوفد بلدين عربيين آخرين، لم يكشف عنهما.

وأفاد تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ا، أن كوشنير سيعرض في مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط، الذي سينعقد في 14 شباط / فبراير الجاري، رؤيته للسلام بالشرق الاوسط و"صفقة القرن"، وذلك بحسب "مسؤول رفيع في البيت الأبيض".

وقالت الصحيفة إنه "من المتوقع ان يتم نشر تفاصيل الصفقة رسميا ربيع العام الجاري".