تقرير : وفد كويتي يزور إسرائيل بمصادقة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

اكدت الاذاعة العبرية ان مجموعة من الكويت الأسبوع الماضي، اجرت زيارة نادرة إلى إسرائيل بشكل "خاص"، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين .

وقالت الإذاعة التي رفضت الكشف عن طبيعة أعضاء الوفد، إن الزيارة التي استغرقت عدة أيام، تركّزت على "مواقع دينية ومؤسسات تربوية"، مشيرة إلى أن الزيارة وإن كانت "خاصة"، إلا أنها "حظيت بموافقة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد التنسيق معه".

وتجوّل أعضاء الوفد في الحرم القدسي الشريف في القدس، وفي مسجد الجماعة الأحمدية في حيفا، وجامعة حيفا، كما تجوّلوا أيضا في متحف "التسامح" في القدس. وأوضحت المصادر، أن هدف الزيارة هو "أخذ الانطباع عن إسرائيل".

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن صحافيا كويتيا لم تكشف عن اسمه، اتصل بها طالبا زيارة إسرائيل، في أعقاب المقابلة التي أجرتها الإذاعة مع الكاتبة الكويتية فجر السعيد، بعد دعوتها إلى التطبيع مع إسرائيل.

وتواصل الكويت الإصرار على أنها "لا تنوي تطبيع العلاقات مع إسرائيل". وقال نائب وزير الخارجية الكويتي مؤخرا، إن بلاده "ستكون آخر دولة تطبّع، وأن موقفها من المسألة لم يتغير". ورحّب الفلسطينيون بموقف رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، الذي دخل بمشادة كلامية مع وفد الكنيست الإسرائيلي، في مؤتمر دولي للبرلمانات في موسكو قبل عام