استعدادات في غزة لـ "جمعة لن نساوم على كسر الحصار" ضمن مسيرات العودة

غزة / سما /

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لجمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "لن نساوم على كسر الحصار".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في المسيرات على حدود غزة للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وتشبثه بحقوقه العادلة، وبرفضه جميع أشكال الابتزاز.

وفي ذات السياق، قال مصدر في قيادة مسيرات العودة إن "مسيرات العودة في أسبوعها الـ٤5 تحمل رسالة دعم وإسناد للأسرى الأبطال ومهما بلغت التحديات، فإننا لن نتخلى عنهم ولن نخذلهم".

وقالت الهيئة إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة الرابعة والنصف مساءً.