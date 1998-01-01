طقس فلسطين : منخفض جديد يبدأ الليلة

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الجمعة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر السبت تتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم غد السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.