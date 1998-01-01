العثور على فتاة اسرائيلية مقتولة بالقدس بظروف غامضة

القدس المحتلة / سما /

عُثر ، مساء اليوم الخميس، على فتاة إسرائيلية مقتولة قرب مستوطنة"عين يعل" في القدس المحتلة، دون معرفة خلفية الحادثة.

وأفادت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أن الفتاة البالغة من العمر "19" عثر عليها مقتولة بالقرب من مستوطنة "عين يعل" في القدس وتظهر عليها اثار طعنات في الصدر والرقبة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن كبار قيادة شرطة الاحتلال في القدس وقوات الجيش الاسرائيلي والشاباك حضروا الى المكان ، موضحة انه تم اطلاق طائرة من نوع هليكوبتر للبحث وتمشيط محيط مكان الحادثة.

وذكرت يديعوت العبرية ، أن هناك شبهات ضعيفة بان الحادثة قومية والشرطة الإسرائيلية ترجح أن الخلفية جنائية.