الخليل: الأمن الوقائي يعلن القبض على أخطر المطلوبين للعدالة

الخليل / سما /

تمكن جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، مساء اليوم الخميس، من إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين الجنائيين في المحافظة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز خلال بيانها، أنه تمكن مساء اليوم ، وبناء على معلومات استخبارية وعملية رصد ومتابعة ميدانية، وبعد نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على المطلوب وبحوزته كمية كبيرة من الرصاص، حيث تم تحويله للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأضاف: أن الموقوف مطلوب للعدالة منذ سنوات ومشتبه به بالقيام بعمليات سطو وسرقة، وإطلاق نار على مواطنين بهدف ترويعهم، بالإضافة لعدد من القضايا الجنائية.