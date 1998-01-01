السلطة تبعث رسالة تهديد لاسرائيل بشأن اعتزامها اقتطاع مبالغ من المقاصة ..وهذا ما جاء فيها

القدس المحتلة / سما /

وجهت السلطة الفلسطينية رسالة تهديد الى سلطات الاحتلال الاسرائيلي حال قامت باقتطاع مبالغ من المقاصة الفلسطينية .

ووفقا لـ"ريشت كان " ارسلت السلطة الفلسطينية رسالة رسمية إلى "إسرائيل" مفادها أنها ترفض الحصول على عائدات الضرائب بالكامل إذا اقتطعت "إسرائيل" منها الأموال المخصصة لرواتب الاسرى وأسر الشهداء .

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى قوله إن السلطة الفلسطينية تدرس التوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة "إسرائيل" إذا خصمت الأموال من العائدات.

واكنت مصادر عبرية ان المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت)،قرر اقتطاع جزءٍ كبير من أموال المقاصة الفلسطينيّة "بسبب استمرار السلطة الفلسطينيّة في دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين".

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، اعرب قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينيّة، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينيّة".

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