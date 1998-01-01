  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السلطة تبعث رسالة تهديد لاسرائيل بشأن اعتزامها اقتطاع مبالغ من المقاصة ..وهذا ما جاء فيها

الخميس 07 فبراير 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تبعث رسالة تهديد لاسرائيل بشأن اعتزامها اقتطاع مبالغ من المقاصة ..وهذا ما جاء فيها



القدس المحتلة / سما /

وجهت  السلطة الفلسطينية رسالة تهديد الى سلطات الاحتلال الاسرائيلي حال قامت باقتطاع مبالغ من المقاصة الفلسطينية .

ووفقا لـ"ريشت كان " ارسلت السلطة الفلسطينية رسالة رسمية إلى "إسرائيل" مفادها أنها ترفض الحصول على عائدات الضرائب بالكامل إذا اقتطعت "إسرائيل" منها الأموال المخصصة لرواتب الاسرى  وأسر الشهداء .

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى قوله  إن السلطة الفلسطينية تدرس التوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة "إسرائيل" إذا خصمت الأموال من العائدات.

واكنت  مصادر عبرية ان المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت)،قرر اقتطاع جزءٍ كبير من أموال المقاصة الفلسطينيّة "بسبب استمرار السلطة الفلسطينيّة في دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين".

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"،  فان رئيس الوزراء  الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، اعرب قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينيّة، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينيّة".

اقرأ ايضا : -  الحمد الله: جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. إعلامية تهاجم الرجل المصري وتروج للروبوت الجنسي ! (فيديو)

سقوط صاروخ اطلق من غزة في اشكول والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

على وقع التصعيد .. "نتنياهو" يزور بشكل مفاجئ غلاف غزة

طقس فلسطين : امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

الاحمد يكشف آخر مشاورات تشكيل الحكومة ويؤكد: لن نحاور حماس اطلاقا

العثور على جثة شابة من أم الفحم في تركيا

رياضي يخنق أسدا حتى الموت!

الأخبار الرئيسية

شاكيد

شاكيد: ليس هذا الوقت لإعادة احتلال غزة وتدمير حكم حماس

رواتب

المالية بغزة تكشف عن موعد صرف رواتب موظفيها لشهر أكتوبر

الديمقراطية والشعبية

وفد من الجبهتين الديمقراطية والشعبية يُغادر قطاع غزة إلى القاهرة

رسميا.. الاوقاف تلعن عن موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة لمواطني غزة

نتنياهو

على وقع التصعيد .. "نتنياهو" يزور بشكل مفاجئ غلاف غزة