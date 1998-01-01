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تجمع عوائل الشهداء بغزة: جريمة قطع الرواتب لن تمر

الخميس 07 فبراير 2019 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجمع عوائل الشهداء بغزة: جريمة قطع الرواتب لن تمر



غزة / سما /

قال تجمع عوائل الشهداء بغزة،  اليوم الخميس، إن قطع الرئيس محمود عباس لرواتب عائلات الشهداء والأسرى يعد تجاوزًا لكافة القيم الوطنية والنضالية وطعنة غدر في ظهر الثورة الفلسطينية.

وأضاف التجمع في بيانه أن: "ما اقترفته سلطة التنسيق الأمني بزعامة عباس من تطاول على القامات والرموز الوطنية الوحدوية، يعد تجاوزًا لكافة القيم الوطنية والنضالية والثوابت الفلسطينية وهي طعنة غدر في ظهر الثورة الفلسطينية".

وأوضح أن قطع رواتب الآلاف من عوائل الشهداء وعلى رأسهم قامات وطنية كبرى من قيادات الحركة الوطنية وكافة ألوانها، لن نسمح به.

وتابع:  "لن نسمح بمرور هذه الجريمة البشعة مرور الكرام، ولن نتسامح مع كل من له يد في هذه الجريمة".

وأشار تجمع عوائل الشهداء،  إلى أن هذا السلوك يأتي في وقت يتباهى فيه عباس بحماية الشباب الإسرائيلي، ويطلق عنان عدوانه على عوائل الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الوطن.

#عوائل الشهداء #الشهداء #غزة #قطع الرواتب

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