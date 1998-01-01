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ثوري فتح يواصل أعمال دورته الخامسة

الخميس 07 فبراير 2019 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثوري فتح يواصل أعمال دورته الخامسة



رام الله / سما /

يواصل المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الخميس، أعمال دورته الخامسة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لليوم الثاني على التوالي.

ويناقش المجلس الأوضاع السياسية وعددا من القضايا الداخلية، والأوضاع الداخلية لحركة فتح، وموضوع الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، وتشكيل حكومة سياسية جديدة، وكذلك التحديات الداخلية، إضافة إلى طرح إقرار مشروع النظام الداخلي لحركة "فتح".

وكان المجلس استمع خلال افتتاح أعماله يوم أمس الأربعاء، لكلمة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، استعرض فيها الأوضاع العامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات والصعوبات التي تواجهها، في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه المشروع الوطني، مؤكدا على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها القدس واللاجئين، والرافض لكل المشاريع المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

#ثوري فتح #حركة فتح #رام الله

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